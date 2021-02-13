Киберполиция Херсонской области во второй раз разоблачила мошенников, которые под видом известной сети онлайн-ломбардов продавали несуществующую электронику.

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции в субботу.

В ноябре 2020 года киберполицейские разоблачили двух мужчин, которые, используя логотип известной сети онлайн-ломбардов, создали фейковый интернет-магазин и реализовывали несуществующую электронную технику. В тот раз суд избрал мошенникам меру пресечения в виде домашнего ареста. Однако преступники не остановились в своих противоправных деяниях и создали еще один фейковый веб-сайт под маркой уже другой сети ломбардов и вновь продолжили обманывать граждан. За совершенные преступления им грозит до 8 лет лишения свободы.

Сейчас сотрудники киберполиции установили, что после создания нового интернет-магазина 32-летние фигуранты из Новой Каховки обманули еще около 30 граждан. Подозреваемые выставляли на продажу по заниженным ценам бывшую в употреблении бытовую технику и автотовары, которых в действительности не существовало. Злоумышленники требовали за виртуальные товары полную предоплату, однако никакого товара покупателям после получения денег не отправляли. Всего злоумышленники обманули новых жертв на сумму около 200 тысяч гривен.

"Вчера, 12 февраля, правоохранители провели санкционированные обыски по месту жительства аферистов. В их домах полицейские изъяли мобильные телефоны, банковские карты, флеш-накопители и часть денег, полученных преступным путем. Изъятые вещественные доказательства направлены на соответствующие экспертизы. Также в суд уже направлен обвинительный акт за совершение прошлогоднего преступления", - говорится в сообщении.

В данный момент преступники снова подозреваются в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 190 Уголовного кодекса Украины "Мошенничество". Санкция статьи предусматривает лишение свободы до 8 лет. Продолжаются следственные действия.

"Совершайте покупки на сайтах, которые не вызывают сомнений. Договаривайтесь о приобретении товара на условиях отправки по почте наложенным платежом. Производите оплату за товар только после его проверки. В случае, если вы стали жертвой мошенников, обращайтесь в ближайшее отделение полиции или звоните "102", - призвали в полиции.

Напомним, ранее мы писали, что мошенники создали фейковый сайт Минздрава, чтобы получить доступ к компьютерам украинцев.

Также мы писал, что мошенники из Одесского СИЗО убедили десятилетнюю девочку отдать им десятки тысяч гривен для спасения родителей.