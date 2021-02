Глава Нацбанка Украины Кирилл Шевченко заявил, что рекомендации, которые дали эксперты Международного валютного фонда учтут при разработке законопроекта о совершенствовании корпоративного управления в банках.

Об этом он сказал в комментарии "Интерфакс-Украина".

"Рекомендации будут учтены при разработке законопроекта о совершенствовании корпоративного управления в банках, который был согласован с экспертами МВФ и представлен в парламент в ноябре 2020 года", - сообщил глава НБУ.

По его словам, законопроект станет "важным шагом к дальнейшему усилению независимости НБУ". При этом, по его словам, переговоры МВФ с НБУ были достаточно продуктивными.

"Все вопросы нашей повестки дня нам удалось обсудить с представителями миссии еще в первые недели ее работы. По этим позициям мы нашли полное взаимопонимание, и сегодня я могу констатировать, что Национальный банк находится on the same page в переговорах с нашими международными партнерами", - подчеркнул он.

Ранее мы писали, что Международный валютный фонд по завершению миссии в Украине назвал новые условия для предоставления транша макрофинансовой помощи. Среди них принятие уже внесенных в Верховную Раду новых поправок в закон о Нацбанке и банках.

Речь идет о законопроектах по усилению независимости НБУ от исполнительной и законодательной власти (что, по сути, означает, усиление зависимости НБУ от международных финансовых структур), а также о законопроектах, которые позволят упростить взыскания долгов с Коломойского и его структур перед "Приватбанком" и НБУ. Напомним, что сейчас по этому поводу идут суды. Но идут они не шатко не валко. В МВФ хотели бы ускорить этот процесс.