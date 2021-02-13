В связи с ухудшением погодных условий в Украине ряд поездов дальнего сообщения задерживаются.

Об этом сообщает пресс-служба "Укрзализныци" в субботу.

Из-за погоды ночью в субботу с опозданием пришел поезд №731 Киев - Запорожье. Он задержался в пути на два часа. Для 35 пассажиров этого поезда, направлявшихся в международный аэропорт "Борисполь" "Укрзализныця" организовала дополнительный рейс экспресса.

Также немного задержался поезд Киев - Рахов, чтобы на него успели осуществить пересадку 5 пассажиров.

"Кроме того, утром 13 февраля с опозданием на 1 час 18 мин идет поезд №8 Черновцы - Киев. В нем было 8 пассажиров, следующих в международный аэропорт "Борисполь". Чтобы они успели на пересадку, для них было задержано отправление экспресса до 10:30", - отметили в компании.

Как сообщается, поезд Херсон - Киев задерживается в пути из-за обнаруженного дефекта колеса. Пассажиров плацкартного вагона, подлежащего замене, пересадят в купейные вагоны.

"Другие поезда "Укрзализныци" следуют по расписанию, несмотря на сложные погодные условия. При необходимости для всех пассажиров будут оперативно организованы удобные пересадки и созданы комфортные условия ожидания рейса, которые будут следовать не по графику", - резюмируют в пресс-службе.

Напомним, ранее спасатели предупредили об ухудшении погоды сегодня. Объявлен желтый уровень опасности.

Также мы писали, что из-за непогоды движение на дорогах все еще ограничено в трех областях.