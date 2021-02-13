Президент Украины Владимир Зеленский в понедельник, 14 февраля, отправится с рабочим визитом в Объединенные Арабские Эмираты. В ходе поездки его будет сопровождать супруга Елена Зеленская.

Об этом сообщает пресс-служба ОП.

"Глава государства проведет переговоры с Наследным принцем Абу-Даби, заместителем Верховного главнокомандующего Вооруженными силами ОАЭ Мухаммадом бин Заидом Аль Нахайяном и вице-президентом, Премьер-министром, министром обороны ОАЭ Мухаммадом бин Рашидом Аль Мактумом", - говорится в сообщении.

В ходе встречи лидеры обсудят ряд вопросов политического, торгово-экономического, инвестиционного и гуманитарного сотрудничества.

"Первая леди Украины в рамках развития направления "культурная дипломатия" встретится с министром культуры и молодежи Объединенных Арабских Эмиратов Нурой бинт Мухаммад Аль Кааби, представителями дирекции Дубайской оперы и ключевых исторических и культурных памятников Абу-Даби", - добавили в Офисе президента.

Визит продлится 14-15 февраля.

Напомним, что год назад разгорелся скандал, после того, как выяснилось, что Владимир Зеленский с женой тайно полетели в Оман.

По словам Зеленского, у него был ряд государственных встреч, но поездку он оплатил сам.