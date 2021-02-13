В субботу, 13 февраля, в Украине ожидается резкое ухудшение погодных условий, из-за чего в спасатели решили объявить желтый уровень опасности. Водителей просят быть крайне осторожными на дорогах.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Украины.

"По данным Укргидрометцентра, 13 февраля в Украине порывы ветра 15-20 м/с, в Ровенской, Житомирской, Киевской, Винницкой, Черкасской, Харьковской областях метель; на дорогах большинства областей гололедица (I уровень опасности, желтый)", - говорится в сообщении.

Согласно прогнозу синоптиков, в Украине сегодня будет ветрено, в районе 15-20 м/с. Также ожидаются метели и гололедица, в связи с чем водителей просят быть осторожнее.

"ГСЧС обращается к владельцам транспортных средств: воздержитесь от путешествий автомобилями в период непогоды и не оставляйте транспортные средства вдоль дорог, чтобы объекты коммунальных служб могла своевременно и качественно очистить дороги и тротуары от снега", - добавили спасатели.

Напомним, по состоянию на утро субботы, 13 февраля, в Украине остаются обесточенными из-за непогоды 64 населенных пункта в разных областях страны.

До этого "Страна" писала, что родителей школьников Киева попросили в пятницу оставить детей дома в ожидании ухудшения погодных условий.