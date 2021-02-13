Международный валютный фонд после завершения миссии по вопросам первого пересмотра программы для Украины, сделал заявление, судя по которому, денег Украине пока не выделят.

При этом в МВФ перечислили условия для новых кредитов.

"Страна" приводит основные из них с короткими пояснениями.

1. Усиление управление Национальным Банком.

Речь судя по всему идет о возвращении полномочий близкой к МВФ первого заместителя главы НБУ Екатерины Рожковой. Ее, вместе с другими представителями команды Гонтаревой, после прихода к рулю Нацбанка нынешнего руководителя Кирилла Шевченко, пытались уволить. Рожкову уволить не дал МВФ и западные посольства. Но ее полномочия сильно сократили.

В Фонде же намекают, что нужно вернуть их назад как минимум. А как максимум вообще усилить позиции Рожковой и ее людей в НБУ. К слову, как уже писала "Страна", среди банкиров ходят слухи, что Рожкова может возглавить НБУ.

2. Улучшении законодательных и регулятивных основ банковского надзора и финансового оздоровления, принятие уже внесенных в Верховную Раду новых поправок в закон о Нацбанке и банках.

Речь идет о законопроектах по усилению независимости НБУ от исполнительной и законодательной власти (что, по сути, означает, усиление зависимости НБУ от международных финансовых структур), а также о законопроектах, которые позволят упростить взыскания долгов с Коломойского и его структур перед "Приватбанком" и НБУ. Напомним, что сейчас по этому поводу идут суды. Но идут они не шатко не валко. В МВФ хотели бы ускорить этот процесс.

3. Мероприятия, направленные на уменьшение фискального дефицита в среднесрочной перспективе, большая ясность в отношении бюджетных планов на 2022 год.

Это очень широкое понятие. Но, очевидно, речь идет о том, чтоб доходная часть росла быстрее расходной. И чтоб более не допускался столь огромный дефицит бюджета, как в 2020-2021 годах. А это означает, с одной стороны, увеличение сборов налогов (как за счет их повышения, так и ужесточения администрирования и контроля за движением денежных средств украинцев), с другой стороны - ограничение роста расходов. В том числе, очевидно, и по соцстандартам.

4. Законодательные инициативы по восстановлению и усилению антикоррупционной инфраструктуры.

Под этими словами, вероятно, скрывается требование по принятию более жесткого законопроекта о восстановлении уголовной ответственности за незаконное декларирование. Принятый Радой в прошлом году законопроект с точки зрения МВФ очень мягкий. Президент уже внес в Раду новый законопроект, но до сих пор за него так и не проголосовали.

5. Отказ от ограничения цен, введенных этой зимой на энергорынке.

Речь идет об ограничении цен на газ, которые ввело правительство после массовых акций протеста в начале года. Уже тогда "Страна" писала, что это прямо противоречит требованиям МВФ. В Кабмине заявляли, что смогут убедить МВФ. Но, как видим, убедить не смогли.

Кроме того, еще один вопрос - это продление Кабмином действия регулируемых цен на электроэнергию для населения до 1 апреля 2021 года. Международные финансовые организации уже давно требуют их отпустить "на волю". Как уже писала "Страна", повышение цен особо активно лоббируют инвесторы в зеленую энергетику (среди которых много западных структур), которые хотят, чтоб таким образом государством погасило перед ними долги, образовавшиеся из-за высоких "зеленых" тарифов.

6. Принятие закона о Высшем совете правосудия.

Закон этот должен поставить отбор членов ВСП под контроль "международных экспертов", делегируемых западными структурами. Учитывая, что ВСП - это ключевой орган по регулированию судебной системы, подобная схема означает перевод ее под фактическое управление иностранных структур.

Зеленский уже заявил сегодня, что внес соответствующий законопроект в Раду.

7. Снятие опасений МВФ в отношении вмешательства в работу НАБУ и САП.

Речь идет о гарантиях "неприкосновенности" главы НАБУ Сытника, который после принятия решения КСУ о незаконности указа о его назначении находится в подвешенном состоянии. На Западе хотят, чтоб Рада приняла уже согласованный Кабмином законопроект о том, что Сытник остается при своих полномочиях до истечения их срока. Пока этого не сделано.

Также скоро стартует конкурс по главе САП. Западные структуры хотели бы, чтоб его возглавил человек, который был бы им полностью лояльным и работал бы в связке с Сытником.

8. Аудит Covid-фонда

Не очень удобный для Зеленского и его правительство вопрос. Потому что значительная часть средств этого фонда была пущена на строительство дорог, вокруг чего возникло немало коррупционных скандалов. В частности, по поводу работы так называемого "дорожного картеля", который осваивал средства из антикоронавирусного фонда.

Напомним, что ранее глава НБУ объявил, что в 2021 году Украина рассчитывает получить 2,2 миллиарда долларов в виде трех траншей от Международного валютного фонда.

Как сообщала "Страна", глава партии "Слуга народа" Александр Корниенко сообщил, что во время пятой сессии депутаты Верховной Рады Украины будут сосредоточены на выполнении "структурных маяков" МВФ.

"Это законы о Высшем совете правосудия, о банках и банковской деятельности, Фонде гарантирования вкладов физлиц. Также нужно урегулировать восстановление ответственности за недостоверное декларирование и проблему Конституционного суда", - рассказал Корниенко.