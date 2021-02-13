В субботу, 13 февраля, заседания в Сенате Конгресса США в рамках процесса импичмента в отношении экс-президента Дональда Трампа возобновятся в 10:00 по местному времени (17:00 по Киеву).

Об этом заявил в пятницу лидер демократического большинства Сената Чак Шумер (от штата Нью-Йорк), передает ТАСС.

"В рамках заседания объявляется перерыв до 10:00 завтрашнего дня, субботы, 13 февраля", - отметил он.

Перед этим Шумер и лидер республиканского меньшинства Митч Макконнелл (от штата Кентукки) заявили, что у сенаторов закончились вопросы для обвинителей из Палаты представителей Конгресса и адвокатов Трампа. На эту процедуру было отведено около четырех часов, однако законодатели воспользовались только примерно половиной предоставленного времени.

Перед этим стороны обвинения и защиты уже изложили свою позицию. Обвинители выступали в Сенате в среду и четверг, а сторона защиты - в пятницу. Ожидается, что итоговое голосование по импичменту в отношении бывшего американского лидера пройдет уже на этих выходных.

Ранее мы подробно писали о том, как будет проходить импичмент Трампа в Сенате США.