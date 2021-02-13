Президент Украины Владимир Зеленский встретился в Киеве с освобожденными моряками-членами экипажа судна Stevia, которых захватили пираты в Гвинейском заливе в декабре 2020 года.

Об этом сообщается в его Twitter.

"Поздравляю шестерых освобожденных с пиратского плена украинских моряков дома. Возвращение в Украину наших людей, где бы в мире они не попадали в беду, для меня есть и всегда будет приоритетом. Наивысшая ценность – это человек", - говорится в сообщении.

В Офисе президента уточнили, что во время нападения на судно пираты вывезли в неизвестном направлении шестерых моряков: Александра Соручана, Семена Резниченко, Константина Андреева, Александра Коровкина, Владислава Чебана и Вячеслава Сандеровского. Кроме того, в плен попали двое граждан Албании.

Напомним, шестерых украинских моряков, членов экипажа судна Stevia, освободили 30 января.

Также "Страна" писала, что в июле прошлого года у берегов Нигерии пираты похитили 13 моряков. Среди них четверо были украинцами.