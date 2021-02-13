Президент Владимир Зеленский анонсировал сокращение полномочий Окружного административного суда Киева. Кроме того, он направит в Раду еще два законопроекта о судебной системе, которые требует от Украины МВФ.

Об этом он заявил, отвечая на вопросы журналистов в аэропорту "Борисполь" 13 февраля, где он встретил украинских моряков, освобожденных из Нигерии, передает ТСН.

По словам Зеленского, он уже подписал три законопроекта, которые касаются судебной ветви власти. В понедельник, 15 февраля, они должны быть опубликованы на сайте Рады.

"Мы все недовольны некоторыми шагами отдельных судей ОАСК. Я уже подписал представление законопроекта. То, что я могу, мы заберем все те полномочия, из-за которых ранее некоторые судьи ОАСК могли делать те, мне кажется, несправедливые, неправильные вещи, из-за которых общество недовольно действиями судей этого суда", - сказал президент.

Также он добавил, что среди подписанных им документов - законопроект о Высшем совете правосудия.

"Там три законопроекта. И будет обязательно законопроект, который все ждали — это о Высшем совете правосудия. Я все это подписал. Должно быть в понедельник", — сказал Зеленский.

Напомним, летом 2020 года НАБУ сообщило о подозрении председателю ОАСК Павлу Вовку, его заместителю Евгению Аблову и еще пяти судьям. Их подозревают в злоупотреблении властью.

После этого судьи Окружного административного суда Киева написали открытое обращение к президенту Украины Владимиру Зеленскому. В нем они констатировали, что в стране по указке иностранцев оказывается давление на судебную систему, что может привести к потере суверенитета Украины.

За ликвидацию или же сокращение полномочий Окружного административного суда Киева выступают близкие к западным посольствам грунтовые активисты и политики.

Также Запад и МВФ настаивает на проведении судебной реформы.

"Страна" уже писала о том, что предлагаемые законопроекты по судебной реформе ведут к усилению внешнего влияния на судебную систему.