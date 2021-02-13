Руководитель Офиса президента Андрей Ермак заявил, что Минские соглашения практически невозможно выполнить в той редакции, в которой их подписали.

Об этом он рассказал в эфире специального выпуска программы "Украина с Тиграном Мартиросяном" на телеканале "Украина 24".

"Если говорить честно, то в той редакции, в которой они сегодня существуют, мне иногда кажется, что они и подписывались с целью и с пониманием, что выполнить их невозможно, но Украина, и президент много раз об этом говорил, сделает все для того, чтобы принципы, заложенные в Минских соглашениях, были выполнены с нашей стороны", - рассказал он.

Ермак добавил, что "прогресс в переговорах есть, хотя они идут очень медленно и сложно".

"Украинской стороне удалось кардинально изменить представительство в минском процессе и поднять уровень безоговорочной поддержки со стороны наших европейских партнёров, Германии и Франции", - заявил он.

Кроме того, глава Офиса президента добавил, что "очень важно, что вместе с нами на Донбассе были представители-послы государств наших партнёров – Германии, Франции и участников Нормандского формата, а также США, Великобритании, Канады, Швеции. Нам важно, что они приехали, и собственными глазами увидели, что происходит, а также и то, как Украина выполнят свои обязательства".

Напомним, в начале февраля на линии фронта на Донбассе началось обострение. "Страна" разбиралась, почему происходит эскалация вооруженного конфликта и есть ли угроза большой войны.

Также мы писали, что накануне шестилетия подписания Минских соглашений, по инициативе России было организовано заседание Совета безопасности ООН. Во время заседания спецпредставитель действующего председателя ОБСЕ в Украине и в контактной группе Хайди Грау заявила, что дискуссии по урегулированию конфликта на Донбассе зашли в тупик.