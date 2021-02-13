Американский производитель электромобилей Tesla, который уже отзывал автомобили из-за неполадок с крышей, вынужден отозвать еще 12 тысяч автомобилей Model X по всему миру из-за того, что в них слабо прикреплены молдинги.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на сообщение Управления автомобильного транспорта Германии.

Согласно информации журналистов, речь идет об электроавтомобилях, которые выпустили в 2015 и 2016 годах.

Напомним, компания Tesla намерена к 2022 году выпустить бюджетный электромобиль. Его будут собирать в Китае, а предварительно стоить он будет 25 тысяч долларов.

До этого мы рассказывали, что американский предприниматель, генеральный директор компании SpaceX и компании, которая производит электромобили, Teslа Илон Маск стал богатейшим человеком мира, его состояние превысило 185 миллиардов долларов.