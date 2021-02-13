За сутки 12 февраля и до 8:00 13 февраля из-за непогоды на отдельных участках автодорог в Хмельницкой области возникли снежные заносы и гололедица, тем самым осложнив движение. За это время спасатели 45 раз выезжали для оказания помощи людям, которые стали заложниками непогоды.

Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС.

В целом работники ГСЧС отбуксировали 77 единиц техники, из которых 1 школьный и 2 рейсовых автобуса, 10 грузовиков, 62 легковых автомобиля и 2 кареты "скорых", в которых находились 233 гражданам, 20 из которых — дети.

"Одна из карет "скорых" спешила на помощь роженице в деревню Черная. Однако попала в снежную ловушку. На помощь прибыли спасатели Староконстантинова, которые добрались до женщины на пожарном автомобиле и доставили ее в карету скорой", - говорится в сообщении.

Также спасатели помогли доставить домой детей, которые возвращались из Китайгородского лицея в Каменец-Подольском районе. В результате заносов школьный автобус не смог проехать. С помощью автомобиля повышенной проходимости сотрудники ГСЧС доставили 13 детей в села Выхватновцы и Демшин.

Также, оказывалась помощь в расчистке дорог между селами Большая Калиновка, Черепова, Череповка и Малашовцы Хмельницкого района. Всего прочищено 15 километров сельских дорог.

К ликвидации последствий непогоды было привлечено 46 единиц пожарно-спасательной и инженерной техники и 154 чрезвычайники.

"Воздержитесь от путешествий автомобилями в период непогоды и не оставляйте транспортные средства вдоль дорог, чтобы спецтехника коммунальных служб могла вовремя и качественно очистить дороги и тротуары от снега!", - обратились в ГСЧС к владельцам транспортных средств.

Напомним, 11 февраля снегопад ограничил движение на дорогах в восьми областях Украины.

Вчера трехметровый провал на дороге заблокировал движение транспорта на Закарпатье.