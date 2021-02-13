Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова заявила, что допрос директора Национального антикоррупционного бюро Артема Сытника отменяется.

Об этом она написала у себя на странице в Facebook.

"Допрос Сытника и Калужского отменяется. Вчера, поздно вечером, вернулась из Брюсселя. Думала, что у меня график был насыщенный. Сегодня хочу подробно рассказать обо всем, чем была занята в течение поездки, и каких договоренностей мне удалось достичь. Всем добра", - говорится в сообщении.

Руководителей НАБУ вызвали по делу против замглавы Офиса президента Олега Татарова качестве свидетелей.

На допрос 15 февраля на 10:30 в Офис генпрокурора был вызван детектив НАБУ Руслан Габриэлян, расследующий дело Микитася-Татарова. На 13:00 на допрос был вызван директор НАБУ Артем Сытник. Также вызывался главный детектив НАБУ Андрей Калужинский.

О том, будет ли проведен допрос Габриэляна Венедиктова не уточнила.

В 2020 году НАБУ предъявило подозрение Татарову, поскольку следствие считает, что он может быть причастен к фальсификации путем дачи взятки экспертизы по делу "Укрбуда".

В НАБУ заявило об открытии нового дела против бывшего владельца компании "Укрбуд" Максима Микитася. При этом ведомство пыталось присоединить к этому делу и Татарова, фамилия которого фигурировала в переписке с менеджерами компании "Укрбуд", где обсуждалось проведение экспертизы (адвокатская компания Олега Татарова в то время оказывала юридические услуги одной из компаний Микитася - Ред.). Однако там нет данных о том, что Татаров склонял эксперта к нужному выводу.

После этого Татаров потребовал, чтобы директор НАБУ Артем Сытник опроверг свои обвинения в отношении его причастности к cкандалу вокруг дела "Укрбуда" и пригрозил ему иском.

Подробнее об этом можно прочитать в нашей статье.