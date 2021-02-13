В Национальном антикоррупционном бюро открыли уголовное дело по факту возможной растраты средств и мошенничества должностными лицами НАК "Нафтогаз" и АО "Укртрансгаз".

Об этом "Украинским Новостям" сообщили в НАБУ.

Производство открыто на основании решения Высшего антикоррупционного суда. Расследование было начато 2 февраля.

15 января по электронной почте в НАБУ поступило заявление о совершении должностными лицами НАК "Нафтогаз Украины" и АО "Укртрансгаз" уголовных правонарушений, предусмотренных ст. 190 (мошенничество), ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) , ст. 206-2 (незаконное завладение имуществом предприятия), ст. 209 (легализация, отмывание средств. полученных преступным путем), ст. 212 (уклонение от уплаты налогов), ст. 258-5 (финансирование терроризма) ​​Уголовного кодекса.

Во время проверки были исследованы судебные решения в хозяйственных делах, касающихся выполнения соглашения от 21.09.1999 о передаче природного газа в количестве 305 000 000 м3, заключенное между АО "Укртрансгаз" и АО "Укрэнергосбыт".

27 января Высший антикоррупционный суд удовлетворил жалобу и обязал НАБУ начать расследование указанных фактов.

Напомним, ранее сообщалось, что НАБУ расследует возможное завышение цен при закупках Минздравом китайской вакцины от коронавируса.

Также мы писали, что НАБУ подготовило проекты подозрений экс-нардепам от БПП Грановскому и Кононенко.