НАБУ открыло делп против чиновников Нафтогаза. Фото: informator.press

В Национальном антикоррупционном бюро открыли уголовное дело по факту возможной растраты средств и мошенничества должностными лицами НАК "Нафтогаз" и АО "Укртрансгаз".

Об этом "Украинским Новостям" сообщили в НАБУ.

Производство открыто на основании решения Высшего антикоррупционного суда. Расследование было начато 2 февраля. 

15 января по электронной почте в НАБУ поступило заявление о совершении должностными лицами НАК "Нафтогаз Украины" и АО "Укртрансгаз" уголовных правонарушений, предусмотренных ст. 190 (мошенничество), ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) , ст. 206-2 (незаконное завладение имуществом предприятия), ст. 209 (легализация, отмывание средств. полученных преступным путем), ст. 212 (уклонение от уплаты налогов), ст. 258-5 (финансирование терроризма) ​​Уголовного кодекса.

Во время проверки были исследованы судебные решения в хозяйственных делах, касающихся выполнения соглашения от 21.09.1999 о передаче природного газа в количестве 305 000 000 м3, заключенное между АО "Укртрансгаз" и АО "Укрэнергосбыт".

27 января Высший антикоррупционный суд удовлетворил жалобу и обязал НАБУ начать расследование указанных фактов.

Ответ НАБУ на запрос. Фото: УН

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