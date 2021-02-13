Международный валютный фонд (МВФ) завершил свою виртуальную миссию по вопросам первого пересмотра программы для Украины в формате stand-by без принятия положительного результата о пересмотре.

Об этом говорится в заявлении главы представительства МВФ в Украине Йоста Люнгмана, передает "Интерфакс-Украина".

Люнгман заявил о необходимости большего прогресса и новых дискуссий.

"Обсуждение было продуктивным, однако нужен больший прогресс в пользу завершения первого пересмотра программы. Дискуссии продлятся", – говорится в его заявлении в субботу.

Миссия работала в период с 21 по 23 декабря и с 11 января по 12 февраля и обсудила с представителями власти Украины прогресс во внедрении мероприятий и реформ, являющихся частью поддержанной соглашением stand-by программы действий власти.

По его словам, дискуссии фокусировались на:

усилении управления Национальным Банком;

улучшении законодательных и регулятивных основ банковского надзора и финансового оздоровления;

мероприятиях, направленных на уменьшение фискального дефицита в среднесрочной перспективе;

законодательных инициативах по восстановлению и усилению антикоррупционной инфраструктуры и судопроизводства.

Дискуссии касались также мероприятий в секторе энергетики, добавил глава представительства.

Среди проблемных вопросов остается, в частности, принятие закона о Высшем совете правосудия и снятие опасений МВФ в отношении вмешательства в работу НАБУ и САП. Для позитивного результата необходимо также принятие уже внесенных в Верховную Раду новых поправок в закон о Нацбанке и банках и отказ от ограничения цен, введенных этой зимой на энергорынке, а также большая ясность в отношении бюджетных планов на 2022 год и аудита COVID-фонда.

При решении части этих вопросов следующая миссия по первому пересмотру программы stand by может посетить Украину ориентировочно в апреле-мае.

Напомним, МВФ 9 июня 2020 года утвердил новую 18-месячную программу stand-by для Украины на SDR3,6 млрд (около $5 млрд). Пока Украина получила $2,1 млрд первого транша.

После выделения первого транша было намечено четыре пересмотра программы: по итогам июня, сентября и декабря этого года, а также июня 2021 года - с завершением этих пересмотров соответственно 1 сентября и 1 декабря этого года и 15 мая и 15 октября – следующего. Размеры второго и третьего транша – по $700 млн, третьего – $560 млн и заключительного четвертого – $980 млн. Предполагалось, что виртуальная миссия по первому пересмотру программы будет работать 13-23 июля, однако этот план был нарушен.

Как сообщалось, ближайшие месяцы Рада будет заниматься выполнением требований МВФ.