В Соединенных Штатах бизнесмен Билл Доррис завещал крупную сумму денег своей собаке – бордер-колли по кличке Лулу. Согласно завещанию, домашняя любимица получила около $5 млн.

Об этом сообщает Metro.

Присматривать за животным в ближайшие восемь лет будет подруга покойного – Марта Бертон. Доррис и раньше часто оставлял ей свою собаку, когда уезжал из города. За это ей будет положена ежемесячное вознаграждение, сумма которого не разглашается.

По словам женщины, у бизнесмена не было жены и детей, но он "очень любил свою собаку". Женщина сомневается, что они с Лулу смогут потратить столь внушительную сумму, но ири этом пошутила, что "они постараются".

Бизнесмену Доррису, согласно информации журналистов, принадлежал участок земли возле автострады, на которой находится памятник генералу армии конфедератов Натаниэлю Бедфорду Форресту. Судьба этого участка и самого памятника пока неизвестна.

Напомним, министерство социальной политики Украины выступило с инициативой запретить принимать наследство тем, кто не ухаживал за своими пожилыми родственниками.

До этого мы информацию от украинской налоговой о том, что в случае смерти физического лица-предпринимателя его налоговый долг или денежные обязательства перекладываются на его наследников, которые получили его имущество.