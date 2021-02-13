В Офисе президента рассказали о заседании Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) 19 февраля, о котором сообщалось вчера.

Об этом говорится на сайте президента.

Согласно сообщению, Владимир Зеленский поручил секретарю СНБО Алексею Данилову начать подготовку заседания. Известно, что часть вопросов будут рассматривать в закрытом режиме. О том, какие вопросы будут рассматривать, у президента не уточнили, указав лишь, что они касаются угрозы национальной безопасности и что они назрели еще до 2019 года.

"Угрозы национальной безопасности государства, которые должны быть устранены, требуют обязательных жестких решений в рамках, определенных Конституцией Украины и действующим законодательством. Общество должно видеть государство, которое абсолютно точно знает современные риски и умеет реагировать на них профессионально и быстро.

Очевидно также, что, к сожалению, в период до 2019 года украинцы наглядно видели, что необходимые решения для защиты национальной безопасности, которые давно назрели, по политическим соображениям откладывались. Отсутствие тогда достаточной политической воли заложило под основы нашей государственности много мин замедленного действия, которые и требуют сегодня системного противодействия.

Для Владимира Зеленского является безусловным приоритетом выполнение конституционной обязанности Президента по обеспечению национальной безопасности государства", - говорится в сообщении.

Новость прокомментировал телеграмм-канал "Политика Страны".

"Основной упор в заявлении на сайте президент делается на то, что многие необходимые для национальной безопасности решения до 2019 года (то есть во времена Порошенко) не принимались, что заложило "мины" под украинскую государственность.

И намекают, что теперь-то они при президенте Зеленском будут точно приняты.

В общем, похоже, главной пиар-жертвой грядущих решений СНБО хотят сделать Петра Порошенко, с которым Зеленский с некоторых пор пытается соревноваться на тему, кто больше верен идеалам "Армия.Мова.Вера".

Но только пиар-жертвой. Реальных проблем для Порошенко в виде расследования уголовных дел, подозрений, санкций и ареста активов, власти готовить не собираются. Все это они применяют к совсем другим людям", - пишет телеграмм-канал.

Ранее секретарь СНБ пообещал после санкций в отношении Тараса Козака и дальше вводить ограничения против юридических и физических лиц, включая народных депутатов Украины.