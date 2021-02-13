В Киеве загорелась многоэтажное здание в Голосеевском районе. По данным Патрульной полиции, из-за возгорания было ограничено движение транспорта.

Об этом в субботу, 13 февраля, пишет УНН.

По данным издания, пожар случился в высотке на улице Маршала Конева. Из-за пожара утром было ограничено движение на улицах Маршала Конева и Академика Вильямса, однако позже движение было восстановлено.

Как сообщили спасатели, во время тушения пожара из дома были выведены на безопасное расстояние 16 человек, 5 из них - дети. Травмировался мужчина, владелец квартиры 1974 года, которого с ожогами верхних конечностей медиками было госпитализировано в Киевский ожоговый центр. Также было подозрение на отравление продуктами горения у девочки 2015 года рождения, ее осмотрели на месте медики.

Напомним, недавно мы писали о том, что за одну ночь на пожарах в Киевской области погибли три человека.

Также сообщалось, что в полиции не исключили поджог из числа версий причины пожара в запорожской больнице, где заживо сгорели люди.