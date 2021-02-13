По состоянию на утро субботы, 13 февраля, в Украине подтвердилось 5 182 новых случая заражения коронавирусом. Это на 409 человек больше, чем было обнаружено сутки назад.

Об этом рассказал министр здравоохранения Максим Степанов.

"5 182 новых случая коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано в Украине по состоянию на 13 февраля 2021 года. В частности, заболели 330 детей и 226 медработников. Также за прошедшие сутки госпитализировано – 1 889 человек; летальных случаев - 111; выздоровело – 6 144", - рассказал он.

Степанов уточнил, что всего с начала эпидемии заразилось коронавирусом 1 268 049 украинцев. Выздоровели 1 112 299 пациентов. Количество летальных случаев достигло 24 285 человек.

Больше всего случаев заражения, по данным главы Минздрава, было обнаружено в Ивано-Франковской (668), Закарпатской (485) и Черновицкой (384) областях.

Ранее "Страна" сообщала, что временный иммунитет к Covid-19 получили меньше четверти украинцев.

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