По состоянию на утро субботу, 13 февраля, ограничения дорожного движения из-за непогоды остаются еще в трех областях.

Об этом сообщает пресс-служба Укравтодора.

Так, движение остается ограниченным в следующих регионах:

В Ивано-Франковской области на А / д Р-24 Татаров-Каменец-Подольск, км 117+800 – 177+890 (г. Коломыя-С. Устечко) и А/Д Р-20 Снятын-Тязив, км 0+000 – 27+300 (г. Снятын-г. Городенка). В Одесской области распоряжением городского головы г. Одесса №56 от 12.02.2021 года с 09-00 ч 12.02.2021 года рекомендовано запретить въезд в г. Одессу грузового и тяжеловесного транспорта на время неблагоприятных погодных условий. В Волынской области с 11 февраля 2021 г. действует ограничение движения для тяжеловесных и крупногабаритных транспортных средств на дорогах государственного значения: а/д Т-18-02 /М-07/ - Маюничи – Великая Осница – Красноволя – Колки - /Р-14/ - Копилля – Рожище – Торчин – Шклинь - /Н-17/, км 107+000 – 130+000 (на участке пгт. Торчин – с. Шклинь); а/д Т-03-02 Пища - Шацк - Любомль - Владимир-Волынский - Павловка - Горохов - Берестечко - Козин - /М-06/, на участке Владимир-Волынский – Пасливка; а/д Т-03-05 /Т-03-02/ - Шацк - Вилиця - Припять - Любохини - /Т-03-08/на участке с. Павловка – пгт.Локачи.

"Для оперативного реагирования на чрезвычайные ситуации зимнего характера и ликвидации возможных последствий в Укравтодоре круглосуточно работает Штаб по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций на автомобильных дорогах общего пользования государственного значения с участием руководства Укравтодора и АО ГАК "Автомобильные дороги Украины", а также уполномоченных представителей ГСЧС, Национальной полиции, Укртрансбезпеки и КОГА", - говорится в сообщении.

Напомним, 11 февраля сообщалось, что снегопад ограничил движение на дорогах в восьми областях Украины.

Вчера трехметровый провал на дороге заблокировал движение транспорта на Закарпатье.

Кроме того, дороги в двух областях на западе Украины были закрыты для проезда фур из-за непогоды.