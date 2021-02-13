Турецкий телеканал TGRT продемонстрировал в эфире карту на основе, как утверждают журналисты, прогнозов американской частной разведывательной компании Stratfor. На ней изображены территории, которые будут находиться под влиянием Турции к 2050 году.

В перечень этих территорий входят, в том числе, Крым и восточная Украина, включая весь Донбасс.

Об этом сообщает РБК.

Компания Startfor, по данным турецких СМИ, прогнозирует, что Турция также расширит сферу своего влияния на Балканы, Северную Африку, Ближний Восток, Закавказье, Среднюю Азию, а также часть России. На карте можно было заметить, что в зоне интересов Анкары оказалась республики Северный Кавказ, Краснодарский и Ставропольский край.

Кроме того, в зону влияния Турции якобы должны попасть Ливия, Египет, Саудовская Аравия, Ирак, Сирия, Греция, Кипр, Армения, Грузия, Азербайджан, Йемен и ОАЭ.

Изображение карты появилось также в других турецких СМИ - ежедневной газете Takvim и на телеканале Haber.

В Турции показали карту страны с украинским Крымом. Фото: ria.ru

В Совете Федерации России уже заявили, что такую информацию специально подбрасывают, чтобы посмотреть на реакцию.

"Но мы не будем на это реагировать" - прокомментировал первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

Судя по всему, карта не новая. В YouTube в 2009 году уже была опубликована видеозапись с изображениями карты.

Напомним, международный картографический сервис OpenStreetMap на интерактивной карте, которую использует сайт Юго-Западной железной дороги "Укрзализныци", обозначил территорию Автономной Республики Крым как "Южный федеральный округ России".

Также мы сообщали, что Кравчук хочет вынести вопрос о Крыме и Донбассе на Всеукраинский референдум.