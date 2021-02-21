В Германии в городе Оснабрюк лев напал на сотрудницу зоопарка, когда она чистила его клетку.

Об этом сообщает издание NDR.

В результате инцидента 25-летнюю женщину госпитализировали. По информации полиции, сотрудница, очевидно, забыла закрыть смежные двери вольера со львами. Когда она заметила свою ошибку, лев внезапно подошел к ней и ранил лапой.

По словам пресс-секретаря зоопарка, все пять животных находятся в вольере и постоянно под охраной. Таким образом, причиной инцидента называют халатность смотрительницы зоопарка.

В данный момент зоопарк закрыт для общественности в рамках мер по предотвращению коронавируса в регионе.

Напомним, недавно под Черниговом тигр загрыз сотрудника зоопарка.

Также мы писали, что группа медведей загрызла смотрителя зоопарка на глазах у туристов.