По состоянию на утро субботы, 13 февраля, в Украине остаются обесточенными из-за непогоды 64 населенных пункта в разных областях страны.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Украины.

"В ночь с 12 на 13 февраля в результате сложных погодных условий из-за срабатывания систем автоматической защиты ЛЭП обесточены 64 населенных пункта в 7 областях, а именно: Львовская - 20, Черновицкая - 15, Тернопольская - 11, Днепропетровская - 10, Донецкая - 4, Кировоградская - 2 и Одесская – 2", - говорится в сообщении.

Также спасатели уточнили, что к восстановлению подачи электричества привлекли местные бригады облэнерго.

Напомним, по состоянию на вчера обесточенными были 84 населенных пункта в шести областях Украины. Еще несколькими днями ранее обесточены были 189 населенных пунктов.

До этого "Страна" писала, что родителей школьников Киева попросили в пятницу оставить детей дома в ожидании ухудшения погодных условий.

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