Верховный Суд восстановил в должности экс-главу полиции Винницкой области Антона Шевцова, которого подозревали в госизмене.

Коллегия судей признала противоправным приказ Нацполиции от 14 марта 2016 года об освобождении от должности Антона Шевцова.

Суд отметил, что полицейские, которые увольняются по личной просьбе должны не позже, чем за три месяца предупредить об этом, указав причину увольнения и дату желаемого освобождения. Однако в рапорте Шевцова эти два пункта указаны не были. Кроме того, он был подан меньше, чем за три месяца.

Бывшего главу полиции области суд восстановил в должности с 29 марта 2016 года. Его иск о выплате 61 ​​923 грн за время вынужденного прогула рассмотрит Окружной админсуд Киева.

Напомним, что Антон Шевцов - бывший начальник севастопольской милиции. Он был близок к окружению экс-президента Порошенко и на позиции начальника Черниговской милиции занимался в 2015 году организацией выборов по округу в Раду ставленника Порошенко Сергея Березенко, где он конкурировал с Геннадием Корбаном.

Березенко победил и в награду за службу Шевцова назначили начальником Винницкой областной полиции.

Как позже говорил сам Шевцов, ему Порошенко поставил задачу "прижать Гройсмана". Но в процессе выполнения этой задачи на Шевцова вывалили "компромат" (фото с его дедом из Севастополя на параде российского флота в 2014 году, а также фото с российским боксером Валуевым). Порошенко его защищать не стал. По итогу против Шевцова завели дело о госизмене, а с поста начальника полиции уволили.

Шевцов выехал из Украины, а в 2019 году дал большое интервью "Стране", где рассказал о причастности Порошенко к ряду преступлений. В частности о том, как Порошенко в 2016 году организовал побег из Украины в Молдову судьи Чауса, который тогда проходил как подозреваемый во взятке.

Как заявляет Шевцов, вывозила судью личная охрана Порошенко.

"21 августа около 16:00 Чауса привезли к гостинице "Салют". По улице, которая уходит от гостиницы вниз, есть два кармашка. К одному из них и подъехал черный "Ленд Крузер". Автомобиль, вероятно, служебный ГСО. В нем находилось двое сотрудников личной охраны президента Порошенко. Получили приказ они, по моей информации, от генерала Фдорова – начальника личной охраны президента Порошенко. Их задача была забрать судью Чауса, доставить в аэропорт и посадить на самолет. И этот самолет без прохождения таможенного и пограничного контроля вылетел в Молдову. Сам Чаус говорит, что это был государственный самолет. Но я сомневаюсь. Скорее всего, это был частный борт, а звонком из АП было дано указание его не досматривать. Такие вещи практиковались часто", - заявлял Шевцов в интервью "Стране".

Уголовное дело, открытое в отношении Шевцова, было закрыто в 2016 году на основании отсутствия состава преступления.