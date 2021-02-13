В субботу, 13 февраля, на части территорий Украины синоптики прогнозируют локальное похолодание до -13 и сильные снегопады.

Об этом говорится в прогнозе "Укргидрометцентра".

На западной Украине сегодня будет около 3-9 градусов мороза днем. Рассчитывать на осадки не стоит, однако небо затянет тучами. После захода солнца похолодает до -11...-14.

На севере Украины будет сильно снежить, а столбик термометра покажет от 9 до 13 мороза днем. Похожая картина ожидается ночью.

Аналогичная ситуация будет и в центральной части страны. Ожидается -8....-12, а вечером похолодает до -14 градусов. Обещают снег.

На юге Украины будет около -5....-7, а вечером будет от 10 до 13 ниже нуля.

Снег сегодня будет и в Харьковской области. На остальной части восточного региона будет облачно и около 7-10 мороза. Вечером похолодает от 9 до 13 со знаком "минус".

Ранее "Страна" сообщала, что в Черном в Азовском морях сильный шторм с волнами до пяти метров.

Мы также писали, что к утру 12 февраля из-за снегопадов в шести областях Украины оказались обесточенными 86 населенных пунктов.