Снегопад и похолодание до -13. Карта погоды на сегодня
В субботу, 13 февраля, на части территорий Украины синоптики прогнозируют локальное похолодание до -13 и сильные снегопады.
Об этом говорится в прогнозе "Укргидрометцентра".
На западной Украине сегодня будет около 3-9 градусов мороза днем. Рассчитывать на осадки не стоит, однако небо затянет тучами. После захода солнца похолодает до -11...-14.
На севере Украины будет сильно снежить, а столбик термометра покажет от 9 до 13 мороза днем. Похожая картина ожидается ночью.
Аналогичная ситуация будет и в центральной части страны. Ожидается -8....-12, а вечером похолодает до -14 градусов. Обещают снег.
На юге Украины будет около -5....-7, а вечером будет от 10 до 13 ниже нуля.
Снег сегодня будет и в Харьковской области. На остальной части восточного региона будет облачно и около 7-10 мороза. Вечером похолодает от 9 до 13 со знаком "минус".
Ранее "Страна" сообщала, что в Черном в Азовском морях сильный шторм с волнами до пяти метров.
Мы также писали, что к утру 12 февраля из-за снегопадов в шести областях Украины оказались обесточенными 86 населенных пунктов.