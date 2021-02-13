По информации источников "Страны", всем журналистам запрещенных телеканалов 112, Zik и NewsOne аннулировали аккредитацию в Верховную Раду.

Ранее "Страна" проводила опрос депутатов, как они относятся к идее лишать журналистов закрытых телеканалов аккредитации в Раде.

Те, кто поддерживал прекращение аккредитации аргументировали это тем, что, если у телеканала нет лицензии и он не вещает, то ему нечего делать в Верховной Раде.

Напомним, что президент Владимир Зеленский ранее неожиданно подписал указ о вступлении в силу решения СНБО о введении санкций против депутата ОПЗЖ Тараса Козака и отключении от вещания трех оппозиционных каналов, принадлежащих ему - 112, NewsOne и ZIK.

Теперь Нацсовет через суд требует аннулировать лицензии на вещание телеканалов 112 и ZiK.