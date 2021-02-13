Синоптики рассказали, в каких областях Украины в субботу, 13 февраля, будут сложные погодные условия.

Метеорологическое предупреждение опубликовано на сайте Укргидрометцентра.

"13 февраля в Украине порывы ветра 15-20 м/с, в Ровенской, Житомирской, Киевской, Винницкой, Черкасской, Харьковской областях метель; на дорогах большинства областей гололедица (І уровень опасности, желтый). В течение 12-13 февраля в Украине значительное снижение температуры; 14-18 февраля холодная погода", - сказано на сайте.

Также синоптики сообщили, что 13-14 февраля в связи со снегопадами и метелями на высокогорье Ивано-Франковской, Закарпатской областей и в горах Львовской области сохранится значительная снеголавинная опасность (3-й уровень).

Ранее "Страна" сообщала, что в Черном в Азовском морях сильный шторм с волнами до пяти метров.

Мы также писали, что к утру 12 февраля из-за снегопадов в шести областях Украины оказались обесточенными 86 населенных пунктов.