Российской звезде восточного танца на три года запретили въезд в Украину после гала-концерта в Крым
Сотрудники Государственной пограничной службы Украины в аэропорту "Борисполь" отказали во въезде в нашу страну танцовщице из России. Во время контроля пограничники Отдельного контрольно-пропускного пункта выяснили, что несколько лет назад женщина посещала Крым.
Об этом сообщается в Фейсбуке Госпогранслужбы.
Пограничники обратили внимание на танцовщицу, поскольку в отношении нее поступала информация от других правоохранительных органов по поводу незаконного путешествия в Крым.
Они выяснили, что россиянка 1967 года рождения попала в Симферополь самолетом из Москвы летом 2018 года. На полуострове она участвовала в гала-концерте.
Из-за нарушения пограничники запретили ей въезд в Украину сроком на три года.
Как сообщают СМИ, в Украину не пустили президента Лиги профессионалов восточного танца России Елену Рамазанову.
Ранее "Страна" рассказывала, что такая же участь постигла российскую блогершу.
Также в Украину до октября 2021 года запретили въезжать российскому рэперу Басте.