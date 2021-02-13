Сотрудники Государственной пограничной службы Украины в аэропорту "Борисполь" отказали во въезде в нашу страну танцовщице из России. Во время контроля пограничники Отдельного контрольно-пропускного пункта выяснили, что несколько лет назад женщина посещала Крым.

Об этом сообщается в Фейсбуке Госпогранслужбы.

Пограничники обратили внимание на танцовщицу, поскольку в отношении нее поступала информация от других правоохранительных органов по поводу незаконного путешествия в Крым.

Они выяснили, что россиянка 1967 года рождения попала в Симферополь самолетом из Москвы летом 2018 года. На полуострове она участвовала в гала-концерте.

Из-за нарушения пограничники запретили ей въезд в Украину сроком на три года.

Как сообщают СМИ, в Украину не пустили президента Лиги профессионалов восточного танца России Елену Рамазанову.

Ранее "Страна" рассказывала, что такая же участь постигла российскую блогершу.

Также в Украину до октября 2021 года запретили въезжать российскому рэперу Басте.