В частный дом, который арендуют два участковых инспектора пограничной службы отделения "Горонглаб" Мукачевского пограничного отряда, ворвались неизвестные, которые, угрожая физической расправой, требовали "сотрудничества" с табачными контрабандистами.

Об этом говорится в сообщении Госпогранслужбы.

"Или вы с нами, или будете иметь проблемы!", - с такой угрозой ворвались контрабандисты в дом к стражам государственной границы.

Они применили против военнослужащих газовый баллончик. Неизвестные выражали угрозы физической расправой, подчеркивая, что проживание и "нормальное прохождение службы" пограничников возможно только при условии "сотрудничества" с табачными контрабандистами.

Наиболее вероятная причина нападения на пограничников - прекращение незаконной сделки контрабандистов на прошлой неделе. Наряд, в состав которого входил один из потерпевших военнослужащих, обнаружил тайник, где были спрятаны более 20 ящиков сигарет, которые контрабандисты планировали переправить в Венгрию.

На место происшествия вызвали карету скорой помощи и сотрудников полиции. С целью начала досудебного расследования по ч. 2 ст.345 УКУ "Угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа" пограничники направили соответствующее сообщение в ГУНП в Закарпатской области, военную прокуратуру Ужгородского гарнизона и Закарпатскую областную прокуратуру. Личности нападавших устанавливаются.

"Принципиальность и неподкупность пограничников всё чаще раздражает контрабандистов и становится причиной их подлых нападений. Здесь следует добавить, что только в течение прошлого года зафиксировано 27 фактов применения насилия к личному составу Госпогранслужбы, 3 факта повреждения военного имущества, 9 фактов повреждения имущества военнослужащих Госпогранслужбы и 15 фактов угроз физического насилия в отношении личного состава пограничного ведомства", - говорится в сообщении.

Такая дерзость противоправных элементов уже привела к гибели в ноябре 2018 года Вадима Березенского - начальника отдела пограничной службы "Деловое" Мукачевского отряда. В ходе активных мероприятий по поиску лиц, причастных к контрабанде сигарет, офицера-пограничника задавили автомобилем. Убийца до сих пор не наказан, продолжается рассмотрение дела в суде, информирует Госпогранслужба.

Ранее сообщалось, что в "Борисполе" изъяли рекордную для этого аэропорта партию контрабандных сигарет весом 10 тонн.

Также мы писали о том, как пьяный водитель с контрабандой устроил гонки по улицам Одессы в попытке сбежать от полиции.