В четверг, 11 февраля, у и.о. министра энергетики Юрия Витренко прошло совещание по проблематике "Восточного горно-обогатительного комбината" - единственного в Украине добытчика урановой руды. На нем обсуждали цены и расчеты по отгрузке продукции.

Ситуация на предприятии тяжелая: работники "Восточного ГОК" уже выходили на акции протеста из-за задолженностей по зарплате.

Представителей ГОК поразила реакция Витренко, когда ему сказали, что люди будут увольняться и уезжать на работу за границу, если положение не исправится.

Ответ Витренко свелся к тому, что это и хорошо. Ведь там (за границей) условия и работа у них будут лучше, они стану больше зарабатывать и будут пересылать деньги в Украину.

А "Восточный ГОК", по мнению Витренко, вообще нужно ликвидировать.

"Мое решение, пока я выполняю обязанности министра энергетики, а не министра социальной политики, то я могу сказать, что судя по тем цифрам, которые мне дали, вас нужно ликвидировать", - заявил Витренко.

Представитель предприятия на это сказал, что тогда рабочие потеряют работу и они вынуждены будут поехать на заработки в Польшу.

Витренко такая перспектива не расстроила, а совсем наоборот.

"Они тогда получат лучшие условия труда. А во-вторых они там будут больше зарабатывать. У нас переводы от заробитчан один из основных источников для экономики", - сказал Витренко и далее пустился в рассуждение об экономической теории времен британского экономиста 19 века Адама Смита.

"Чтобы быть богатыми как нация, нам нужно понимать, что если где-то проще и дешевле выращивать бананы, то выращивать их нужно не в Украине. Если где-то проще и дешевле добывать урановый концентрат, для того чтобы Украина была богатой, добывать его нужно не в Украине. Это опубликовано в книге Адама Смита, которая появилась, не знаю... 200 лет тому назад. Это библия экономиста", - сказал Витренко.

Собеседник спросил у чиновника, что произойдет, если все люди с закрытых предприятий уедут на заработки за границу и в Украине не будет производиться ничего, потому что это не выгодно.

"Пока что так не будет. В Украине что-то будет производиться. Сельским хозяйством можно заниматься", - ответил Витренко.

Ранее Витренко призывал заменить на украинских АЭС российское ядерное топливо американским.

Между тем чиновника с подобными смелыми идеями прочат в качестве преемника Дениса Шмыгаля, слухи об отставке которого активно обсуждают в последнее время.