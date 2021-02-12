С пятницы, 12 февраля, власти Польши ослабили карантин. Частично восстановлена работа кинотеатров, театров и спортивных площадок, а также открылись горнолыжные трассы.

Об этом сообщает издание Politico.

Ослабление карантина анонсировал еще 5 февраля премьер-министр страны Матеуш Моравецкий, заявив, что такое решение было принято несмотря на тревожную ситуацию с коронавирусом.

"Мы наблюдаем стабилизацию в течение многих недель, и у нас улучшается ситуация касательно уровня заполненности больниц. Но количество смертей все еще вызывает беспокойство, и поэтому сегодня мы можем говорить только о непрочной стабилизации", - сказал тогда Моравецкий.

Согласно новым правилам, гостиницы, кинотеатры и театры должны заполняться на 50% и работать со строгими санитарными ограничениями. На свежем воздухе разрешены спортивные занятия и мероприятия.

Смягчение карантинного режима введено до 26 февраля, а его продление будет зависеть от уровня заболеваемости в стране.

Закрытыми в Польше пока остаются рестораны, фитнес-клубы. ВСе еще действуют ограничения на групповые собрания (до пяти человек). Обучение в старших классах школ продолжится в дистанционном режиме.

В первый день ослабления ограничений возникли пробки на пути к популярному горнолыжному курорту в Закопане.

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