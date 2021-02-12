Зарегистрировать место проживания ребенка в возрасте до 14 лет онлайн на портале "Дія" можно уже сегодня в Харькове.

Об этом рассказал Министр цифровой трансформации Михаил Федоров, сообщает пресс-служба Минцифры.

Скоро возможность воспользоваться услугой получат жители и других крупных городов.

Также отмечается, что в апреле в пилотных регионах запустится услуга по изменению места регистрации онлайн для взрослых.

Чтобы воспользоваться онлайн-услугой, необходимо:

зарегистрироваться или авторизироваться на портале "Дія";

заполнить заявление;

подписать заявление КЭП.

Сообщается, что процесс получения услуги на портале занимает всего 5 минут.

"Сейчас Министерство цифровой трансформации работает над внедрением еще одной услуги - регистрации или изменения места регистрации онлайн для взрослых. Сегодня это самая популярная в Украине государственная услуга - сотни тысяч украинцев еженедельно проходят эту процедуру офлайн. Из-за сложности взаимодействия реестров и тысяч местных баз данных услугу много лет не могли оцифровать. Уже в апреле сменить место регистрации можно будет в несколько кликов в приложении или на портале "Дія"", - говорится в сообщении.

Владелец квартиры сможет автоматически прописаться, заполнив заявку на портале или в приложении "Дія". В противном случае для изменения места регистрации нужно получить подтверждение от владельца - специальная ссылка придет на электронную почту или в приложение.

Отмечается, что для экспериментального проекта потребуется только ID-паспорт, а после принятия соответствующего закона услуга станет доступной и для владельцев паспорта-книжечки.

Ранее "Страна" рассказывала, что в очередь на вакцинацию от коронавируса можно будет записаться в приложении "Дія".

Также мы писали о том, какие услуги добавят в приложение "Дія" в ближайшее время.