Появились подробности случаев избиения маленьких пациентов в стоматологической клинике в Ровно.

Выложенное местными журналистами видео, как детский стоматолог Инна Кравчук и ее ассистент Марина Минакова душат и избивают ребенка во время приема, шокировало соцсети.

И это, похоже, далеко не единичный случай издевательств.

Била головой о кушетку

Видео полугодичной давности из камеры видеонаблюдения, которая была установлена в стоматологическом кабинете, предоставила бывшая работодательница Кравчук из клиники "Голливуд" Инна Пекарская.

Кравчук после четырех лет работы в клинике уволилась и открыла собственную детскую лечебницу Only kids с символом "зубной феей" - у самой дантистки в соцсетях ник "Фея".

После того как неделю назад в соцсетях всплыли первые факты и фото издевательств "Феи" над детьми с синяками на руках, шее и ранами на лице, Пекарская передала видео журналистам и полиции. Объясняет, что не делала этого раньше, чтобы "не портить жизнь доктору".

Видео - два.

На одном видно, как Кравчук на руках заносит трехлетнюю девочку (эта пациентка, как оказалось позже, с инвалидностью, у нее проблемы с сердцем) в свой кабинет, берет в руки шприц, подносит к ее лицу и что-то говорит, очевидно пугает уколом, девочка отрицательно машет головой. Далее врач сажает ребенка на руки начинает трясти как грушу, снова тычет в лицо ребенка шприц, дергает.

Девочка плачет, ее бьют по рукам. Врач сажает ее обратно на колени и сжимает так, что ребенок не может пошевелиться, ее ноги зажаты между ног врача, а руки скручивает, как в психбольнице. Ребенок не может пошевелиться и плачет, а ее снова пугают шприцем.

Следующее видео - еже более жуткое, в нем участвуют две женщины (Кравчук и ее ассистентка). На нем - мальчик, на котором всем телом лежит ассистентка врача. Ребенок не может пошевелиться, только немного двигает ножкой. Такое ощущение, что врач раздирает ребенку рот, затем врач бьет ребенка головой о кушетку, поднимает за голову и снова бросает.

Кравчук обвинила бывшую работодательницу в "поклёпах" и попытках избавиться от нее "как от конкурентки".

"Видео - ненастоящее, я не била детей. Ко мне запись на два месяца вперед. Если бы я была плохая, думаете, у меня были бы клиенты? Я уже обратилась к адвокату", - заявила Кравчук "Стране".

В то же время в полицию обратились ровенчанки Юлия Ящук и Виктория Бобрук, которые обвинили Кравчук в избиениях их детей. Идет расследование по статьям о ненадлежащем исполнении профессиональных обязанностей с тяжелыми последствиями для ребенка и об умышленном легком телесном повреждении. Врачу грозит до трех лет тюрьмы.

С синяками от врача

Неделю назад Ящук в группе "Белые халаты Ровно" в Facebook опубликовала фотографию с ее 5-летней дочкой с гематомами на шее и руках - как она утверждает, после посещения стоматолога (саму маму во время приема Кравчук попросила остаться в приемной, мол, так ребенок будет вести себя спокойнее). От врача девочка вышла с синяками.

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Мама сняла побои дочери в больнице. Стоматолог все отрицала, мол, она не знает, откуда эти побои и она здесь ни при чем. Под постом Ящук начали появляться фотографии других искалеченных детей и рассказы о халатности врача.

Ровенчанка Виктория Мельничук написала, что у ее 8-летней дочери после приема в стоматологии появилась гнойная рана на губе.

Кравчук уверяла, что это якобы ребенок сам себя покусал после анестезии.

Эксперты подтвердили матери, что это не укус, а ранение инструментом с занесением инфекции. Также Виктория рассказала, что врач без разрешения вырвала ребенку вместо одного - два зуба.

Кроме того, обе женщины заявляют, что их детям делали анестезию, не поинтересовавшись о возможных заболеваниях и переносимостью лекарственных препаратов.

"Заказ" от "Голливуда" и проклятия

В соцсети родители детей, которые лечились у Кравчук, разделились на два лагеря. Одни возмущались и сыпали проклятиями, другие защищали врача, мол, фотографии и видео - "заказ" от предыдущих работодателей из клиники "Голливуд" из-за того, что часть клиентов ушла в новую клинику.

И недоумевают, почему родители не присутствовали во время приема и как они могли не слышать криков детей. За Кравчук вступились некоторые коллеги, например, врач-стоматолог Валентина Сухляк.

Руководитель "Голливуда" Инна Пекарская в своем посте в Facebook так отзывается о бывшей сотруднице.

"Она начала пренебрежительно относиться к коллегам и пациентам, и, как ни прискорбно, у нее стало пропадать терпение в работе с детьми", - написала Пекарская, которую в комментариях обвиняют в том, что она покрывала Кравчук и не обратилась в полицию с видеозаписями избиений.

Сама Кравчук в своем Facebook 8 февраля, еще когда скандал начал разгораться (до появления жуткого видео), своеобразно пыталась оправдаться, запостив жизнерадостное фото с улыбкой на лице и с бокалом вина в руке. А обвинения назвала "рекламой" себе.

"Знаю, что в жизни работает эффект бумеранга. Поэтому не волнуйтесь, поднимаю бокал за вас, и пока вы," диванные советчики", "мега-крутые специалисты", "интернетные судьи" работаете над моей рекламой, я стану еще сильнее, счастливее и успешней. Желаю каждому гармонии души, быть наполненными любовью и заниматься любимой работой", - написала Кравчук.

Под ее постом - уже тысячи гневных комментариев, в которых врачу грозят судом Линча. Кравчук на них не отвечает.