Спикер Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков пояснил, что грозит мажоритарщику из группы "Доверие" Владиславу Поляку, которому выдвинули подозрение в кнопкодавстве. По словам председателя парламента, нардеп потеряет полномочия, если суд признает его виновным.

Об этом Разумков сказал в комментарии программе ТСН 12 февраля.

"Кнопкодаство – это уголовное преступление, поэтому решение будет принято в рамках действующего Уголовно-процессуального Кодекса. Если вступает в силу решение суда, то народный депутат перестает быть народным депутатом Украины. Фактически автоматически", – объяснил спикер.

Разумков добавил, что Рада комплексно подходит к борьбе с кнопкодавством и уже есть первые решения.

"Места на задних рядах, которые не закреплены за народными депутатами, и где, возможно, происходили такие позорные явления, отключены от системы "Рада". Надеемся, что в ближайшее время нам удастся привязать карточку депутата к конкретному месту. И мы фактически сможем видеть, с какого места или за кого проголосовал тот или иной нардеп ", - уверен Разумков.

Глава парламента также сообщил, что планируется дополнительно установить четыре камеры видеонаблюдения в зале пленарных заседаний.

Вместе с тем он заверил, что в нынешнем созыве Рады кнопкодавство имеет единичный характер.

"Но руководство парламента прилагает усилия, чтобы полностью избавиться от таких случаев", – подчеркнул он.

Ранее "Страна" сообщала, что 12 февраля в Украине впервые сообщили нардепу о подозрении в кнопкодавстве.

Мы также приводили слова представителя партии "Голос" о том, как в Раде будут бороться с голосующими за себя и коллег.