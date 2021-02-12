Родители обязаны содержать своих детей с момента рождения до достижения ими совершеннолетия, или до достижения 23 лет, если ребенок продолжает обучение и нуждается в материальной помощи.

Об этом напоминает Минюст.

Однако часто возникают ситуации, когда один из родителей, на содержании у которого находится ребенок, достаточно долго не обращается в суд о взыскании с другого алиментов.

В таком случае возникает вполне логичный вопрос: можно ли взыскать алименты за предыдущий период?

Семейный кодекс предусматривает возможность назначения алиментов за прошедшее время.

Однако такая возможность - исключение из общего правила и доступна, если:

раньше алименты не взыскивались;

истец докажет, что он принимал меры по получению алиментов с ответчика, а ответчик уклонялся от предоставления содержания ребенку.

В таком случае суд может назначить алименты за предыдущий период, но не больше чем за 10 лет.

Процесс доказывания в таких делах достаточно сложный. Ведь если лицо не обращалось о назначении алиментов, то считается, что другой из родителей должным образом исполнял свои обязанности по содержанию.

А потому специалисты Центрального межрегионального управления Минюста не советуют затягивать и рассчитывать, что в будущем можно будет что-то взыскать за прошлые годы.

Что может служить доказательством того, что заявитель пытался взыскать алименты самостоятельно?

Доказательствами принятия мер по получению алиментов являются:

письменные обращения истца к ответчику;

свидетели, которые подтвердят, что лицо обращалось за помощью на содержание детей;

попытки установить место проживания, место работы, настоящий размер заработка ответчика;

сокрытие ответчиком места работы, проживания, размера заработка, его временный выезд за границу;

другие доказательства.

После того, как суд примет положительное решение по взысканию алиментов за прошедшее время, выдается исполнительный лист, который должен быть предъявлен к исполнению.

Алименты могут быть взысканы по исполнительному листу за прошедшее время, но не более чем за десять лет, предшествовавших предъявлению исполнительного листа к исполнению.

Если по исполнительному листу, предъявленному к исполнению, алименты не взыскивались в связи с розыском плательщика алиментов или в связи с его пребыванием за рубежом, они уплачиваются за все прошедшее время.

Следует также различать взыскание алиментов за прошедшее время от взыскания задолженности по алиментам.

Задолженность образуется в случаях, когда стороны договорились об уплате алиментов, в результате чего алименты должны были отчисляться, но не отчислялись по заявлению или по решению суда, то есть фактически уплата алиментов по данным документам не осуществлялась.

Взыскание алиментов за прошедшее время имеет место тогда, когда лицо имело право на алименты, но договор об уплате алиментов сторонами не заключался, и лицо, которое имеет право на них, не обращалось в суд с иском или заявлением о выдаче судебного приказа о взыскании алиментов.

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