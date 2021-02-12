Импорт электроэнергии из России в Украину в субботу, 13 февраля, составит 12,38 млн кВт-ч или около 2,5% потребления. В то же время из Беларуси наша страна импортирует уже 13,14 млн кВт-ч.

Об этом свидетельствуют данные Европейской сети системных операторов передачи электроэнергии ENTSO-E.

Согласно информации на сайте, импорт российской электроэнергии 12 февраля составил 5,4 млн кВт-ч - это максимальный показатель после возобновления поставок из России 1 февраля 2021 года.

При этом завтра импорт из России будет осуществляться 16 часов, а из Беларуси – 23 часа. Максимальный объем импорта из этих стран планируется в период с 16:00 до 17:00 - 1,15 млн кВт-ч и 0,82 млн кВт-ч соответственно и с 17:00 до 18:00 – 1,2 млн кВт-ч из РФ и 0,69 млн кВт-ч из Беларуси. Это может составить около 8-9% от общего потребления электроэнергии в этом время.

График импорта электроэнергии из РФ. Скриншот: ENTSO-E

В то же время, по данным "Укрэнерго", по состоянию на 22:00 пятницы, 12 февраля, импорт из Беларуси составлял 516 мВт-ч, а из России - 739 мВт-ч.

В соответствии с данными суточных аукционов НЭК "Укрэнерго" по распределению межгосударственных сечений, обнародованных на сайте ОСП, доступ к сечению "Россия-Украина" на 13 февраля выкупили ООО "ЭТГ" (по 110 МВт на все часы) и ООО "ОНК-групп" (по 700 МВт на все часы).

Также по результатам месячного аукциона доступ к сечению "Россия-Украина" имеют ООО "Стимекс" (100 МВт на первую половину и 200 МВт на вторую половину) и ООО "НЭК" (50 МВт).

Ранее НЭК "Укрэнерго" прогнозировало максимальный импорт электроэнергии в ОЭС Украины на этой неделе в будни (в расчете на мощность) 3000 МВт, а в субботу 13 февраля – 2800 МВт. По его ожиданиям, на следующей неделе импорт сократится до 2000 МВт, вероятно, в связи с запуском еще одного блока АЭС в Украине.

"Укрэнерго" отмечало, что импорт электроэнергии позволяет Украине покрыть дефицит в ОЭС, вызванный отсутствием угля, ремонтами энергоблоков АЭС и морозами.

Напомним, недавно в "Укрэнерго" сообщили о падении запасов угля на украинских ТЭС до 57% от необходимого объема.

Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что до 2023 года украинская система должна полностью отказаться от российской и белорусской электроэнергии и стать частью электросети Европейского Союза.