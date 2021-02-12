Президент Владимир Зеленский не только поздравил с китайским Новым годом лидера и народ Китая в запрещенном в КНР Twitter, но и допустил серьезный ляп с изображением. К поздравлению он прикрепил картинку с площади Дурбар в столице Непала Катманду.

На этот ляп обратили внимание пользователи соцсетей.

"От всех украинцев и от себя лично поздравляю лидера Китая достопочтенного Си Цзиньпина и дружественной народ с праздником весны! В 10-ю годовщину стратегического партнерства подтверждаю настрой на дальнейшее взаимовыгодное сотрудничество", - гласит запись над яркой картинкой площади (причем на ней даже видны флаги этого государства).

К слову, эта достопримечательность Непала, объединяющая комплекс дворцов, многочисленные буддистские и индуистские храмы, признана объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО.

После того как ошибку заметили в соцсетях, публикация была удалена. А затем в Твиттере Зеленского появился тот же текст поздравления, но уже без иллюстрации.

Некоторые пользователи предположили, что это фото - ответ на троллинг китайцев, которые в новогоднем концерте представили гопак как русский танец. Однако судя по тому, что пост с картинкой был стыдливо удален, это все же прокол того, кто ведет микроблог президента.