Министерство здравоохранения Украины обновило списки стран в зависимости от показателей заболеваемости Covid-19. В "красном" списке, по сравнению с прошлой неделей, число стран уменьшилось на шесть.

Об этом информирует пресс-служба Минздрава.

К пятнице, 12 февраля, в "красном" списке остаются Польша, Словакия, Молдова, Румыния, Россия, Чехия, Германия, Соединенное Королевство, США и еще 66 стран, где показатель заболеваемости Covid-19 на 100 тысяч населения за последние 14 дней не превышает аналогичный в Украине (134,6).

По возвращении из стран "красного" списка в Украину туристам необходимо будет уйти на 14-дневную самоизоляцию, установив перед этим приложение "Дій Вдома", или в течение суток сдать отрицательный ПЦР-тест. Также самоизоляция не потребуется тем, кто уже получил отрицательный результат ПЦР-теста, сделанного не ранее чем за 48 часов до въезда в Украину.

Также, по данным ведомства, из "красного" списка в "зеленый" перешли Израиль, Эстония, Латвия, Ирландия, Франция, Дания и Доминиканская Республика.

С полной версией списков вы можете ознакомиться на инфографике Минздрава.

Тем временем уже 13 февраля Словения откроет в тестовом режиме границы для граждан стран Шенгенской зоны и приезжающих из стран "красного" списка эпидемиологической опасности.

Ранее мы писали, что Германия вводит пограничный контроль с Чехией и Австрией из-за пандемии коронавируса. Ограничение вступает в силу с воскресенья, 14 февраля.