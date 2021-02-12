В пятницу, 12 февраля, объявлен оранжевый уровень опасности в Черном и Азовском морях. А в субботу, 13 февраля, в акватории Азовского моря ожидаются сложные погодные условия с сильным ветром и волнением.

Об этом предупредили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям Украины.

"12 февраля в акваториях Черного моря (кроме восточной части) и Азовского моря порывы ветра 25-28 м/с; высота волн на Черном море 30-50 дм, на Азовском 15-20 дм; в северо-западной части Черного моря быстрое обледенение судов (II уровень опасности, оранжевый). 13 февраля в акватории Азовского моря порывы ветра 25-28 м/с; высота волн 15-20 дм; быстрое обледенение судов (II уровень опасности, оранжевый)", - говорится в сообщении.

Ранее "Страна" рассказывала, какой будет погода 13 февраля по Украине. Так, по прогнозам синоптиков, снегопады утихнут, но в центральных и северных областях снег продолжит идти. Также они предсказывают сильный ветер с порывами до 20 м/с.

Мы также сообщали, что к утру 12 февраля из-за разгула снегопадов в шести областях Украины остались обесточенными 86 населенных пунктов.