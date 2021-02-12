Российский космический корабль "Орел" после полетов на околоземную орбиту и Луну будет приземляться в районе города Оренбурга.

Об этом в пятницу, 12 февраля, заявил генеральный конструктор Центра эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры (ЦЭНКИ) Алексей Богомолов, передает "РИА Новости".

"Коллективом АО "ЦЭНКИ" совместно с кооперацией выбран район посадки возвращаемого аппарата в районе Оренбурга", - сказал Богомолов.

Он добавил, что был успешно завершен выпуск эскизного проекта, где определены требования, состав оборудования и технология работ с возвращаемым аппаратом корабля в районах его приземления.

Тем временем президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что в 2023 году, в год столетия республики, страна запустит первый космический корабль на Луну.

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