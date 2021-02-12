Нападение на журналиста издания "Правовой контроль" Сергея Шевчука произошло четвертого февраля после акции протеста под телеканалом "НАШ". Случилось это в метрополитене, на станции "Льва Толстого". Как только Сергей встал на эскалатор в сторону выхода, он почувствовал сильный удар в затылок.



"Произошло это после того, как я возвращался домой с акции протеста под телеканалом "НАШ" которую организовывал Евгений Карась. Еще во время акции на меня начали совершать выпады агрессии сторонники Карася. Они бросали в меня монеты, снежки, всячески оскорбляли. После акции я направился домой. Нападение произошло на станции метро "Льва Толстого" когда я уже хотел выходить из метро и встал на эскалатор. После чего почувствовал сильный удар кулаком в голову сзади", – рассказывает Сергей.



После сильного удара журналист погнался за своим обидчиком, который хотел сбежать. Шевчук смог задержать и сдать его полиции и "Муниципальной варте". Правоохранители задержали обоих: и журналиста, и нападающего. Их отвели в комнату допроса.



"Мы все поднялись в комнату полиции, которая расположена прямо на станциисметро и там начался цирк. После того как полицейские установили личность нападавшего он попросился выйти в вестибюль, чтобы позвонить по телефону и просто сбежал, оставив свой рюкзак. Спустя какое-то время в комнате полиции чудным образом появляется Сергей Бондарь, член группировки Евгения Карася С14, который к тому же работает в Муниципальной варте Печерского района. Бондар стоял с рюкзаком нападавшего и утверждал, что это его рюкзак и каким образом он оказался в отделении полиции он не понимает. Он хотел забрать главную улику – рюкзак нападавшего. Бондар вел себя очень по-хамски. Провоцировал меня на конфликт, грубо разговаривал с сотрудниками полиции", – говорит Шевчук





Нападавшим на Шевчука оказался некий Кирилл Бабенцов, 1991 года рождения. По данным СМИ, Бабенцов — это человек группы праворадикала Евгения Карася.





С момента нападения прошло уже больше недели, но метрополитен так и не передал правоохранителям видео с камер наблюдения, которые зафиксировали момент нападения. Сергей Шевчук уверен, что начальник отдела дознания полиции метрополитена Сосюра Алена Андреевна намеренно затягивает этот процесс.



Адвокат Сергея Шевчука Геннадий Борисичев считает, что рабтники полиции халатно отнеслись к своей работе.



"Нападавший должен был быть задержан органами полиции, его личность должна была быть установлена, к тому же на него указал потерпевший. После чего у него должны были отобрать пояснения. В итоге, правонарушитель сбежал с места совершения преступления. На данный момент, как адвокат потерпевшего, вижу заинтересованность органов дознания в укрытии следов преступления.



Во-первых, после того как потерпевший Шевчук предоставил органам дознания свое редакционное задание журналиста и подтвердил факт, что в момент нападения на него выполнял свои профессиональные обязанности, переквалификации преступления не последовало. А не вооруженным взглядом виден состав преступления по ч. 2 ст. 345-1 Уголовного кодекса Украины, где санкция статьи предусматривает до 5 лет лишения свободы", — заявляет адвокат.



Борисичев уверяет, что сейчас есть большой риск потери вещественных доказательств преступления, а именно видео с камеры наблюдения киевского Метрополитена, которое дознаватель не спешит получать, зная, что сроки хранения подобных видео на серверах технически ограничены: "на данный момент наша юридическая команда фиксирует нарушения органов дознания, в законный способ стимулирует следственно-оперативные мероприятия, чтобы для нападавшего уголовное наказание было делом неизбежным".