Президент Украины Владимир Зеленский поручил секретарю Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексею Данилову начать подготовку заседания СНБО, которое должно состояться 19 февраля.

Об этом сообщается в Фейсбуке совета.

Как говорится в записи, мероприятие пройдет в помещении Офиса президента на Банковой.

"На заседании планируется обсудить комплекс вопросов, часть из которых будет рассмотрена в закрытом режиме", - сказано в посте пресс-службы СНБО.

Ранее "Страна" приводила обещание секретаря СНБО после санкций в отношении Тараса Козака и дальше вводить ограничения против юридических и физических лиц, включая народных депутатов Украины.

Также Данилов заявлял, что в регионах Украины работают другие телеканалы, которые якобы проводят антиукраинскую политику, и не исключил их запрета.