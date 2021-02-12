"Страна" выяснила подробности драмы, разыгравшейся 12 февраля в Киеве на Чоколовском бульваре около 15:00 часов недалеко от радиорынка и общежития НМУ им. Богомольца, где живут студенты-медики. Там на гранате подорвался мужчина.

Днем в полицию поступило сообщение от местных жителей о громком взрыве во дворе рядом с детским садиком, в котором, по счастью, не было детей. Как мы узнали из собственных источников в МВД, при осмотре места происшествия полицией был найден труп мужчины 1971 года рождения с минно-взрывными травмами и признаками краш-синдрома (синдрома длительного сдавления). Они были получены при подрыве гранаты типа РГД-5 наступательного типа и поражении ее осколками.

Позже удалось установить личность мужчины, сообщают источники "Страны" в МВД. Его звали Виктор Викторович Пилипюк. Он жил неподалеку. Со слов местных жителей, опознавших в погибшем соседа, он был мелким предпринимателем. У него остались двое детей и жена.

Его знакомые рассказывают СМИ разные версии о причинах его поступка.

Одни говорят, что якобы сегодня от него ушла жена с детьми.

Другие рассказывают, что не так давно трагически погиб его сын. Причем смерть списали на самоубийство - добровольный прыжок с моста.

В полиции Соломенского района официально сообщили, что на месте взрыва работала группа из Управления полиции района и следственно-оперативная группа из Главка полиции Киева, взрывотехники и судебно-медицинские эксперты. Полицейские собирают детальную информацию о происшествии, опрашивают очевидцев. По данному факту заведены два уголовных дела: по ч.1 ст.115 УК Украины (умышленное убийство) и ч.1 ст.263 УК Украины (незаконное обращение с боеприпасами).

Сейчас следователи выясняют мотивы такого поступка: не было ли доведения до самоубийства. Также они устанавливают, где мужчина достал гранату, которой себя убил. По предварительным данным, с военной службой он не был связан.

Ранее "Страна" рассказывала о взрыве гранаты на детской площадке в селе под Днепром, при котором пострадали дети.

Мы также сообщали, что в Харькове мужчина взорвал гранату на детской площадке, в результате чего ему оторвало руку.