Специалисты одной из стоматологических клиник города Ровно издевались над ребенком, который пришел к ним на прием. Так, 8-летняя девочку доктор била головой о кушетку и душила во время процедур.

Соответствующее видео в Facebook обнародовала одна из пользовательниц социальной сети.

"Как так?! Стоматолог Инна Кравчук бьет ребенка головой о кушетку, а ассистентка душит рукой. Знакомые тоже водили к ней детей. Я до сих пор не верю как так можно себя вести с ребенком", - говорится в подписи к видео.

Также в сети появилось видео этого инцидента, смонтированное вместе с рекламой клиники, в котором работает одна из врачей, издевавшихся над маленьким пациентом. На кадрах улыбающаяся девушка рассказывает о своем большом опыте работы и качественном сервисе.

В полиции уже заявляют, что проводят проверку по факту этого инцидента. С жалобой обратилась мама девочки.

Ранее мы писали о том, как в Киеве были направлены в суд документы по делу смерти женщины после посещения кабинета стоматолога.

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