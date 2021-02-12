Главный научный сотрудник Всемирной организации здравоохранения Сумия Сваминатан заявила, что новыми штаммами коронавирусной инфекции могут заразиться уже переболевшие COVID-19. Особенно это касается южноафриканского штамма.

Об этом Сваминатан сказала на брифинге ВОЗ 12 февраля, трансляция которого велась в Ютьюб.

"Сейчас мы получаем сообщения о том, что люди заражаются вновь новым южнофриканским штаммом", - рассказала Сваминатан.

Согласно данным из опубликованного ранее исследования сотрудников Национального института инфекционных заболеваний в Йоханнесбурге, мутации нового варианта коронавируса, который носит названия 501Y.v2 или B1351, делают этот штамм устойчивым к антителам в плазме крови, донорами которой были пациенты с COVID-19.

О том, что бразильский штамм способен уклоняться от иммунной системы человека, ранее говорила украинская врач Ольга Голубовская.

Также министр здравоохранения Франции Оливье Веран заявлял, что штаммы коронавируса из ЮАР и Бразилии могут избегать антител, выработанных у переболевших COVID-19. А это чревато повторными заражениями коронавирусом.