По данным Национального канцер-реестра в Украине ежегодно диагностируют более 1000 новых случаев онкологические заболевания у детей, а умирают - около 250 детей.

Об этом во время брифинга заявила первый замминистра здравоохранения Ирина Садовьяк и назвала детскую онкологию одним из приоритетных направлений деятельности Минздрава.

По ее словам, сейчас в Украине насчитывается около 6500 детей с онкологическими заболеваниями.

Для помощи таким больным Минздрав создал проект Национальной стратегии контроля онкологических заболеваний до 2030 года. Отдельный раздел в ней отведен развитию системы высококачественных и доступных услуг по диагностике и лечению онкологических заболеваний у детей.

"Запланировано создание межрегиональных детских онкологических центров высокого уровня помощи и экспертизы, создание унифицированных медицинских стандартов и протоколов лечения, введение обучения по детской онкологии и онкогематологии педиатров и семейных врачей. Стратегия создана для обеспечения общей выживаемости детей на уровне показателя стран Европейского Союза - не менее 80%", - говорится в сообщении.

Уточняется, что Украина присоединилась к Глобальной Инициативы по Детской онкологии и стала фокусной страной (Global Initiative for Childhood Cancer).

Ранее "Страна" писала о том, что по данным Минздрава, в Украине болеют онкологией миллион человек.

Также мы сообщали, что в МОЗ рассказали украинцам об основных факторах риска, приводящих к смерти от рака.