В субботу, 20 февраля, Бабушкинский районный суд Москвы вынес приговор Алексею Навальному - по делу об оскорблении ветерана. Суд признал оппозиционера виновным в клевете и присудил ему штраф в 850 тысяч рублей.

Интересно, что этот суд проходил после того, как другая инстанция приговорила Навального к двум с половиной годам колонии - за другое преступление (детально мы о нем рассказывали в материале Навального посадили. Что теперь будет? Пять главных вопросов).

В деле по ветерану было заранее понятно, что новый срок оппозиционеру не грозит - максимум штраф. Поэтому - или в силу каких-то других причин - вел себя Навальный на этом суде крайне экспрессивно: перебивал судью, прокуроров, свидетелей, выкрикивал довольно обидные фразы, в общем - как говорится, "флудил".

Правда, нельзя сказать, что это сыграло политику в плюс: дело касалось ветерана. И глумливая риторика Алексея тут скорее произвела эффект, обратный ожидаемому.

"Страна" напоминает фабулу дела и публикует отдельные цитаты из перепалки Навального с участниками процесса.

За что судили Навального на этот раз?

Летом 2020 года телеканал RT выпустил агитационный ролик за принятие поправок к Конституции России. В нем снялись дизайнер Артемий Лебедев, фигуристка Аделина Сотникова, актер Иван Охлобыстин, 93-летний ветеран Игнат Артеменко и другие.

Навальный сделал перепост ролика, снабдив его комментарием: "О, вот они, голубчики. Надо признать, что пока команда продажных холуев выглядит слабовато. Посмотрите на них: это позор страны. Люди без совести. Предатели".

Артеменко, который прошел всю войну и подростком воевал в партизанском отряде, на обвинение в предательстве оскорбился. Родственники от лица ветерана подали заявление в Следственный комитет.

Суд по делу возобновился после возвращения Навального в Россию из Германии, где тот лечился после отравления неизвестным веществом.

Общая линия Навального такова: конкретно ветерана он не оскорблял, потому что вообще не знал, кто это такой. Свои заявления о "предателях" он назвал оценочными суждениями, за которые нельзя привлекать к ответственности. И третий посыл оппозиционера - ветеран сам не собирался подавать жалобу, к этому его склонили родственники, а тех уговорила власть.

В связи с последним тезисом и развернулся с подачи Навального словесный "цирк" в суде. Алексей многократно повторял тезис, что родственники "сделали ветерана куклой", ему "нацепили медали" и от его имени обвиняют политика. То есть Навальный представлял ветерана недееспособным.

При этом бросалась в глаза примечательная деталь. Поливая своих оппонентов колкостями и остротами, Навальный, ни разу не извинился перед ветераном. Хотя бы в силу того, что формально слово "предатель" относилось и к нему.

То есть чисто по-человечески можно было сказать воевавшему герою что-то вроде: я имел в виду не вас, а остальных участников ролика, простите, что так вышло. Однако даже такой малости от Навального не прозвучало.

"Как ваш дед научился печатать?"

Заседаний по делу было несколько. И на всех Навальный "солировал" с резкими заявлениями. Например, называя родственников потерпевшего "проститутками", которые "сделали ветерана куклой".

Обычно оппозиционер также не стеснялся в выражениях, которые цитировали СМИ. Собрали самые яркие из них.

В начале одного из заседаний Навальный поинтересовался у прокурора, откуда у него заявление Артеменко, который попросил рассматривать дело без него.

- Вы ездили к нему домой? Откуда у вас заявление? Вы его сами написали и подписали? Вы пытаетесь мне сказать, что он набрал на компьютере страницу текста с фразами: "Полностью доверяю представление моих интересов"? Если прокуратура подделывает бумаги, хотя бы пишите так, как это писал бы простой человек.

Также он спросил у внука Игоря Колесникова: "Что произошло, что ваш дед за сутки научился печатать?"

Навальный задавал ему вопросы о том, чем тот занимается. А когда судья перебил его, уточнил: "Здесь мы обсуждаем важнейший мотив — почему этот человек начал торговать дедом".

Судья объявил перерыв, заявив, что Навальный демонстрирует препятствует рассмотрению дела.

После перерыва перепалка с внуком ветерана продолжилась. Судья не разрешила задавать вопросы, касающиеся семейного и материального положения свидетеля.

После этого слово дали еще одному свидетелю - пенсионеру Алексею Лукину. Он рассказал, что прочитал пост Навального, в котором он назвал героев ролика, в том числе ветерана, предателями. После этого он написал заявление в Следственный комитет.

"Позор страны и холуи - это оскорбления. Но предатель в отношении ветерана", - пояснил Лукин.

Отвечая на вопрос адвоката Навального свидетель сказал, что подал заявление только по поводу клеветы в адрес ветерана, поскольку остальные могут сами за себя постоять.

Навальный хотел сам задать вопросы свидетелю, но судья его постоянно одергивала.

- Вы не даете сказать и слова!

- Замечание!

- В дневник мне запишите. Мне в школе столько замечаний не делали.

В конце концов Навальный все-таки задал вопрос Лукину:

- А как вы поняли, кого я назвал холуями, а кого предателями?

На это тот пояснил, что решил, что речь идет о всех участниках ролика, поскольку Навальный никого не разделил.

После этого заслушали сотрудника скорой помощи, который рассказал, как на дом к ветерану Артеменко приезжали медики, после того, как ему стал плохо на фоне стресса.

Прокуратура зачитала показания ветерана, в которых он рассказывал, как партизанил в Беларуси.

Навальный усомнился, что потерпевший, который с трудом читал на предыдущем заседании, мог надиктовать столько текста.

- Допрос в фашистской комендатуре очень напоминает происходящее здесь. В связи с чем я прошу разрешить обращаться к вам не ваша честь, а оберштурмбаннфюрер, - обратился Навальный к судье.

После того, как она сделала замечание, он добавил, что она хорошо бы смотрелась рядом с пулеметом.

После перерыва суд начал заслушивать доказательства обвинения - шесть томов.

В какой-то момент Навальный сделал замечание прокурору, который зачитывал материалы, перелистывая страницы.

- Уважаемый прокурор, вы не могли бы не облизывать пальцы. Я не могу на вас смотреть, пожалуйста.

Далее заслушали эксперта Следственного комитета. Навальный добивался у нее, как в его комментарии вычленили, что он оскорбил именно Артеменко:

- Я фамилию Артеменко упоминал? Вот утверждение, что по лицам журналистов я вижу, что они хотят выпить. Я оскорбил парня в рубашке или девушку в свитере?

После того, как сторона обвинения закончила предоставлять доказательства, слово взяла защита.

Выступил профессор, который проводил лингвистическую экспертизу высказывания Навального.

- Я человек ясных политических взглядов, о чем свидетельствует место где я нахожусь, - прокомментировал оппозиционер.

Потом слово взял Алексей Навальный, чтобы заявить ходатайство:

- Я желаю заявить ходатайство! Выслушайте меня, е-маё!

Он потребовал провести почерковедческую экспертизу, поскольку заметил, что Артеменко расписывался по-разному в разных бумагах. Но в ходатайстве отказали.

Прокурор стал спрашивать у Навального, когда он посмотрел ролик и как относится к его участникам.

- Отвратительный, омерзительный ролик я увидел в твиттере.... Я обратил внимание на Лебедева, а потом увидел Охлобыстина и закрыл лицо рукой... Политически я их оцениваю как холуев. Кроме Артемия Лебедева я не знаю никого.

- Понимали ли вы, что ваш комментарий будет доступен большому количеству пользователей?

- Я очень на это рассчитывал.

Также он поинтересовался у прокурора в ходе допроса

- Сколько вы детей съели вчера?

После этого вопросы стала задавать судья. Она спросила, есть ли у кого-то из семьи Навального острые хронические заболевания.

- Острая нелюбовь к Бабушкинскому суду является хроническим заболеванием?



На последнем заседании в субботу Навальный высказался о видео с ветераном:



- В нем он лежал в одних трусах на покрывале. Рядом внук стоит и в глазах его счастье. Он доволен. Думает наконец-то я монетизировал деда. За кадром наверное стоит Маргарита Симоньян: "Дед лежи, не рыпайся". А он лежит в трусах на покрывале и в глазах его непонимание.