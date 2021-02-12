В резолюции по Украине, одобренной 11 февраля Европарламентом, содержится призыв запретить скандальный сайт "Миротворец". Однако власть явно не собирается этого делать.

Об этом говорят очередные темники от Офиса президента для "слуг народа", которые оказались в распоряжении "Страны".

В темниках содержатся указания нардепам, о чем говорить на эфирах по поводу "Миротворца". Как понятно из текста, парламентарии должны настаивать, что сайты с информацией о сепаратистах нужны, а личные данные журналистов выкладывать нехорошо. А также заявлять, что тема сайта - вообще не их компетенция.

Приводим текст темника.

"Деятельность того или иного сайта, и даже такого как "Миротворец", - это то, что точно не относится к компетенции народных депутатов.

Если смотреть трезво на деятельность этого сайта, то нужно учитывать, что в условиях войны против Украины все равно надо вести учет и обновление данных о тех, кто воюет против Украины. Это будет осуществляться независимо от того, будет либо не будет работать конкретный сайт "Миротворец". Против нас воюют тысячи наемников, офицеров российской армии. Они должны знать, что им не удастся спрятаться от ответственности за войну против Украины. Должны понимать, что не только государство, но и общество отвечает тем, кто воюет против Украины.

Конечно, мы не можем согласиться, если на этот сайт вносят личные данные журналистов. Это недопустимо. И на это должны реагировать правоохранительные органы. Если для этого нужны какие-то дополнительные законодательные инструменты, мы можем их предоставить. Можно как угодно относиться к той или иной редакционной политике того или иного вещателя, но это не дает оснований приравнивать работников таких вещателей к боевикам".

В общем, из этого текста следует, что никто ничего с "Миротворцем" делать не собирается.

Ранее "Страна" подробно рассказывала о том, что еще содержится в резолюции Европарламента по Украине.

Мы также разбирали, что говорили в ООН о Донбассе на годовщину Минских соглашений.