В пятницу, 12 февраля, проезд по дорогам в Украине обеспечен. В то же время ограничено движение большегрузного и крупногабаритного транспорта на пяти дорогах в Волынской и Ивано-Франковской областях.

Такой информацией по состоянию на 18:00 поделились в пресс-центре Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Движение фур ограничено на дорогах:

В Волынской области

Т-18-02 Маюничи-Шклинь (участок Торчин-Шклинь), Т-03-02 Пища-Козин (участок Владимир-Волынский-Павловка) и Т-03-05 Нововолынск-Михайловка (участок Павловка -Локачи).

В Ивано-Франковской области

Р-24 Татаров-Каменец-Подольский (участок г.Коломыя – г.Городенка) и Р-20 Снятин-Тязив (участок г.Снятин - г.Городенка).

Всего для расчистки дорог от "Укравтодора" привлечено более 2,7 тысяч сотрудников и 2 140 единиц техники. Небольшой снег наблюдается в Тернопольской, Черниговской, Ровенской, Житомирской, Киевской, Кировоградской, Ивано-Франковской, Полтавской, Черкасской, Хмельницкой, Сумской и Херсонской областях. В Донецкой области местами небольшой снег с дождем.

С начала непогоды из снежных заносов сотрудники ГСЧС высвободили 1 050 транспортных средств, в том числе 36 карет "скорой помощи" и 37 автобусов, также оказана помощь более 1,7 тыс. лицам. Кроме того, спасатели убрали 15 поваленных деревьев.

Напомним, ранее сегодня движение фур было ограничено на некоторых дорогах в четырех областях - Ивано-Франковской, Одесской, Волынской и Киевской.

Также мы писали о том, как из-за мощного снегопада в пятницу, 12 февраля, более сотни грузовиков выстроились в очередь на российско-украинской границе в Брянской области РФ.