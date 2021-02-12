В МОЗ назвали болезни органов пищеварения одной из самых распространенных причин смерти украинцев
Болезни органов пищеварения занимают шестое место среди самых распространенных причин смерти в мире. В 2019 году он них скончались 2,56 миллиона людей.
В Украине эти болезни является третьей из пяти основных причин смерти украинцев. Об этом сообщает Центр общественного здоровья.
По данным украинских медиков, смертность от болезней органов пищеварения у населения Украины была зафиксирована, как одна из самых высоких в мире.
"В национальном масштабе в 1990 году было зафиксировано 16 845 смертей, что составило 2,7% от общего количества смертей. В 2019 году этот показатель увеличился почти вдвое - зафиксировано 30 239 случаев, что составляет 4,3% от общего количества смертей", - говорится в сообщении.
Медики называют самые распространенные формы болезней органов пищеварения, которые вызывают значительное количество смертей среди населения Украины: цирроз и другие заболевания печени, панкреатит и сосудистые поражения кишечника.
Основные факторы риска, способствующие преждевременной смерти от болезней органов пищеварения в Украине:
- Употребление алкоголя
- Употребление наркотиков
- Курение
- Высокий индекс массы тела
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